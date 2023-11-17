تصريحات نارية من "نتنياهو" على اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء

ياسر رشاد - القاهرة - صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، بأنه كانت لديهم "مؤشرات قوية" بشأن وجود عدد من المحتجزين في مجمع الشفاء الطبي، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الجمعة.

واعترف "نتنياهو" بأن القوات الإسرائيلية لم تعثر على أي محتجز، بعد اقتحامها للمستشفى خلال هذا الأسبوع.

وقال نتنياهو في مقابلة مع "سي بي إس إيفيننغ نيوز" الأمريكية "كان لدينا مؤشرات قوية بأن المحتجزين موجودون في مجمع الشفاء، وهذا أحد أسباب دخولنا المستشفى".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، للمذيعة نورا أودونيل، قائلا "لو كانوا هناك لتم إخراجهم".

ولفت نتنياهو إلى أن حكومته تملك "معلومات استخباراتية بشأن المحتجزين"، ولكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن ذلك.

وقال لأودونيل: "كلما تحدثت أقل كان ذلك أفضل".

وكانت إسرائيل اتهمت حركة حماس بوجود مركز قيادة تحت المستشفى، وهو ما نفته الحركة الفلسطينية مرارا وتكرارا.

يُشار إلى أن هناك ما يقرب من 240 محتجزا لدى حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، بحسب ما ذكر الجيش الإسرائيلي تم اقتيادهم خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر، وتم إطلاق سراح 4 فقط، من بينهم أميركيان، فيما أعلنت حماس عن مقتل عدد من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي العنيف على غزة.

وردًا على سؤال حول الاتفاق المقترح ومدى قرب إسرائيل من تأمين إطلاق سراح المحتجزين، قال نتنياهو للشبكة الإخبارية الأميركية: "نحن أقرب مما كنا عليه قبل أن نبدأ العمل البري"، مضيفا إن العملية البرية "ضغطت على حماس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وقال لشبكة "سي بي إس إيفيننغ نيوز" سيكون "لدينا وقف مؤقت لإطلاق النار إذا تمكنا من استعادة الرهائن.. لا أعتقد أنه يخدم هذا الغرض بالنسبة لي أن أشرح المزيد عن ذلك".

ورفض القول ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، قائلا إن ذلك "سري".

المُعارضة الإسرائيلية تُطالب برحيل نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال

صرح زعيم المُعارضة الإسرائيلية، "يائير لابيد"، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، يجب أن يترك منصبه على الفور، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء الأربعاء.

وفي مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية، دعا لابيد، إلى الإطاحة بالحكومة في تصويت بحجب الثقة وتشكيل حكومة برئاسة شخص آخر من حزب الليكود.

وقال لابيد، إن بنيامين نتنياهو بحاجة إلى الرحيل الآن.. في إسرائيل لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالمضي قدما مع رئيس وزراء لا نثق به.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تبقي المدنيين بعيدا عن الأذى، بعد أن قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس، إن على إسرائيل أن توقف قتل النساء والأطفال والرضع.

نتنياهو يرد بقوة على أردوغان بعد وصف إسرائيل بالدولة الإرهابية

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، بأن الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، يصف إسرائيل بدولة إرهابية لكنه في الواقع يدعم دولة حماس، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء الأربعاء.

وقال "نتنياهو" في حديث مع الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة "Samaritan's Purse"، القس فرانكلين جراهام، أن أردوغان قصف قرى تركية، داخل حدود تركيا، ولن نوافق على تلقي المواعظ الأخلاقية منه.

جاءت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ردًا على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قال إن إسرائيل "دولة إرهابية" ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي في غزة، وإن حماس ليست منظمة إرهابية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إسرائيل دولة إرهابية، مُضيفًا أن حركة حماس هي حزب سياسي فاز بالانتخابات في فلسطين.

وأضاف أردوغان، في كلمة أمام البرلمان التركي، أن هناك إبادة جماعية ترتكب في غزة، مُشددًا على أن تركيا ستتخذ خطوات على الساحة الدولية لوقفها.

وتابع: "إذا واصلت إسرائيل مجزرتها، فإن العالم بأسره سيدينها بوصفها دولة إرهابية".