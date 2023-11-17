كتائب القسام: قصفنا تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية ودمرنا 62 آلية عسكرية

ياسر رشاد - القاهرة - أكّد المتحدث باسم كتائب القسّام أبو عُبيدة، مقتل عدد من جنود الاحتلال وإعطاب 62 آلية عسكرية إسرائيلية خلال معارك في بيت حانون شمالي قطاع غزة وذلك خلال الأيام الأربعة الأخيرة.

وأضاف أن اقتحام الاحتلال للمستشفيات يعد دليلًا على فشله وهزيمته.

وفي كلمة له، أضاف أبو عُبيدة أنّ عدد قتلى جنود الاحتلال أكبر مما يتم الإعلان عنه، مُشيرًا إلى إطلاق رشقات صاروخية على تل أبيب وعسقلان.

وكانت قناة الغد قد أفادت في وقت سابق بإطلاق رشقة تشمل 8 صواريخ من قطاع غزة، باتجاه تل أبيب، وذلك للمرة الأولى منذ الثلاثاء الماضي.

وأعلنت كتائب القسام أن قصف تل أبيب وضواحيها برشقة صاروخية رد على المجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقالت مراسلة الغد إن منظومة القبة الحديدية فشلت في اعتراض عدد من الصواريخ التي استهدفت بؤرًا استيطانية.

وأعلن المتحدث باسم كتائب القسام عن إعطاب وتدمير 62 آلية عسكرية إسرائيلية وإخراجها عن الخدمة، كما أكد أن مقاتلي القسام دمروا شقة كان الجنود الإسرائيليون يتحصنون بها في بيت حانون.

وأكد المتحدث أن قوات جيش الاحتلال تلقت ضربات قاتلة على يد مقاتلي القسام أجبرت الجنود على التراجع.

ونشرت كتائب القسام مقطعا مصورا لاستهدافها جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت حانون شمالي قطاع غزة.



