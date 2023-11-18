قناص حرب الاستنزاف: قضيت على ١٥ جندي إسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الفنان التشكيلي الدكتور أحمد نوار نشأت في قرية ريفية بسيطة وأثرت في وعيي، ووالدي عارض دخولي مجال الفن التشكيلي.

وأضاف الدكتور أحمد نوار خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: كنت متفوقا وحصلت على جوائز فنية قبل تخرجي من الجامعة.

وأضاف نوار خلال اللقاء: حصلت على لقب قناص حرب الاستنزاف، لأنني قضيت على أكثر من ١٥ جندي من جنود العدو، موضحا حاولت التماسك على حركات جسدي أثناء القنص الأول.

وحكي نوار في حلقته الخاصة كواليس التحاقه بالقوات المسلحة، بعد أن قدم أوراقه للسفر للحصول على منحة مقدمة له من الحكومة الإسبانية.