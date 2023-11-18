قناص حرب الاستنزاف: عبرنا قناة السويس ٦ مرات قبل حرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الفنان التشكيلي الدكتور أحمد نوار، الملقب بقناص حرب الاستنزاف، إننا كنا نطالب بعبور قناة السويس قبل موعد الحرب، مضيفا كان لدينا إحساس بالوطن والمسؤولية في حرب اكتوبر.

وأضاف "نوار"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: عبرت قناة السويس في التدريبات 6 مرات قبل الحرب.

وأضاف أن عملياتنا في قلب سيناء قبل الحرب كانت فدائية، مشيراً إلى أن الإسرائيليون طوروا من أساليب التمويه بعد اقتناصه لهم.

وحكى نوار في حلقته الخاصة كواليس التحاقه بالقوات المسلحة، بعد أن قدم أوراقه للسفر للحصول على منحة مقدمة له من الحكومة الإسبانية.