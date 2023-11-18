"قضية القضايا".. مدير حملة السيسي: تجهيز قافلة ضخمة لصالح فلسطين



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنه جاري العمل على حملة كبيرة جدًا لتجميع قافلة ضخمة جدًا، تتضمن تفاصيل كثيرة، وحجم التبرعات من الكيانات والأحزاب والداعمة لصالح فلسطين فوق كل التخيلات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، :" نتلقى أموال وقلنا اللي بيحبنا يتوجه لمؤسسات المجتمع المدني، والبدايات تبشر عن تبرعات كبيرة، وسيكون هناك قافلة ضخمة لصالح أخوتنا في غزة".

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع قضية غزة، على أنها قضية قضيتنا والرئيس عبد الفتاح السيسي يصفها دائمًا بانها قضية القضايا.