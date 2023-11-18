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صور.. تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في الغربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
استعرض الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تطورات ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
أكد محافظ الغربية على تكثيف الحملات التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء عبر شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.
وأوضح أن حملات الإزالات التي تقوم بها المحافظة حملات مكثفة ومتتالية على مدار الساعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في جميع المراكز والمدن في وقت واحد.
وتمكنت الحملات من إزالة 5 تعديات، وإزالة 5 مخالفات بناء في قرى ومدن المحافظة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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