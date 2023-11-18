شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حملة السيسى: قناعتى بما قدمه مرشحنا كرئيس جعلتنى أرحب بالتكليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، إن قناعته بما قدمه المرشح الرئاسى جعلته يرحب بالتكليف لرئاسة الحملة الرئاسية له واعتبره تشريفًا، موضحًا: نحن نعلم مسيرة الرئيس السيسى وهى محطات، وأنا سعيد وأدعو الله أن أكون على قدر هذا التشريف".

وأضاف محمود فوزى، خلال لقاءه ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on،: "ندعو الله أن تكون الانتخابات الرئاسية المصرية على قدر مشرف، ولدينا التوجهات العامة للمرشح السيسى والخطوط العريضة نتحرك من خلالها".

وتابع محمود فوزى: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لديه التزامات، ونحن حريصون على عدم التداخل معه فى صفته كرئيس خاصة فى الأحداث الجارية، والتوجيهات العامة كانت واضحة نسير عليها وأى مسألة تحتاج قرار أو توجيه تأتى لنا توجيهات من مرشحنا".