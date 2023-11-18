شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى: مرشحنا صاحب تجربة وخبرة ولديه مقومات ومؤهلات وشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، إن مصر لديها دستور يقول إن مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات، وبنهاية هذه السنوات يجب إقامة انتخابات رئاسية جديدة.

وأضاف محمود فوزى، خلال لقاءه ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن العملية الانتخابية التعددية مفيدة الآن وللمستقبل، وليس من المفيد أن أى شخص يتنازل أو يقول لا نريد انتخابات.

ولفت محمود فوزى إلى أن الانتخابات جادة والمرشحين متواجدين، وقال:"نحن أمام مرشح لا نقدمه لأول مرة للشعب المصرى فهو صاحب تجربة وخبرة وتجربة، ولديه مقومات ومؤهلات شخصية وشعبية عريضة، كما أننا فتحنا الباب على مصراعيه للتقديم للانتخابات الرئاسية، وحريصون على إخراج مشهد حضارى يليق بمصر".