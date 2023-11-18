شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى فريد زهران تعقد مؤتمرا جماهيريا بالفيوم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، تنظيم مؤتمر جماهيري للمرشح بمحافظة الجيزة مساء اليوم الجمعة، ومحافظة الفيوم غدا السبت.

وأضاف "الشناوى"، سيتم عرض الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي - خلال المؤتمرات - بمحاوره الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حيث تنطلق فلسفة السياسة الاجتماعية للبرنامج من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا بمجتمعنا، والتي عَرَّضَتها الأزمةُ الاقتصادية الأخيرة - بموجاتها المتعاقبة - إلى مزيدٍ من التَّضرُّر الشامل لكافة مناحي الحياة.

وتابع : أما المحور الاقتصادى لبرنامجنا فيرتكز على ( نمو استثمارات - ونمو الوظائف - ومكافحة التضخم - وتقليص الديون ) ، لافتا إلى أن رؤية المرشح الرئاسي فريد زهران في الملف الاقتصادي تقوم على عدة محاور أساسية، يندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية.

وأوضح ، أن البرنامج السياسى ينطلق من ضرورة التغيير التدريجى لطريقة ادارة الشئون العامة لبلاد تعانى منذ خمسينيات القرن الماضى ، من احتكار السلطة والثروة.