شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بحزب العدل: دعوات مقاطعة الانتخابات تقتل الحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد غنام، أمين العمل الجماهيري لحزب العدل، أن دعوات مقاطعة أي استحقاق انتخابي في هذه المرحلة هي بمثابة قتل غير رحيم للحياة السياسية المصرية، التي تحاول أن تنهض من جديد وتمنح المواطن مستوى متقدما من حرية الرأي عما كان.

وقال في تصريح صحفي، إن المشاركة في الانتخابات في هذه المرحلة يمكن اعتبارها تدريبية تأهيلية، فالديمقراطية لا تهبط من السماء فجأة، بل هي ممارسات متراكمة يجب أن نسير على نهجها خطوة خطوة.

ولفت إلى أن الدول التي تقود الديمقراطية في العالم مرت بهذه المراحل في عشرات السنين بل مئات السنين، حتى تصل لما هي عليه الآن، وليس من المنطقي أن نصل إلى مستواهم بين يوم وليلة.

وذكر بأن مثل هذه الدعوات تصدر من أفراد وهيئات تريد تصفية حسابات خاصة على حساب المواطن، وتستغل حالة الشارع الاقتصادية لنشر مزيد من الإحباط .