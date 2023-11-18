مقتل مدير مستشفى الوفاء للمسنين في جنوب غزة وإصابة عدد من الأطباء بقصف إسرائيلي

أشارت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، إلى أنّ "طيران ​الجيش الإسرائيلي​ قصف مستشفى ودار الوفاء لرعاية المسنّين في مدينة الزهراء بجنوب مدينة غزة، ما أدّى إلى مقتل مدير المستشفى مدحت محيسن وإصابة عدد من الأطبّاء"، لافتةً إلى أنّ "الطّيران الإسرائيلي شنّ غارات عنيفة على مناطق عدّة في شمال ​قطاع غزة​".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحّة الفلسطينيّة في غزة مساء اليوم، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية في7 تشرين الأوّل الماضي، إلى 11675 قتيلًا ونحو 32 ألف جريح.