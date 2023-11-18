السلطات الأميركية فرضت عقوبات على 6 أشخاص على صلة بـ"كتائب حزب الله" العراقية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 6 أشخاص على صلة بـ"كتائب حزب الله" العراقية والمتهمة بالوقوف خلف سلسلة من الهجمات على قوات أمكية في العراق وسوريا بعد 7 أكتوبر.

ومن بين المستهدفين بالعقوبات رئيس الشؤون الخارجية في الجماعة وعضو مجلسها الحاكم وقائدها العسكري، والمتحدث الإعلامي باسمها.

وتمنع العقوبات وصولهم إلى أي ممتلكات أو حسابات بنكية أميركية كما تمنع الأشخاص المستهدفين والشركات من القيام بأعمال مع أميركيين.

وذكر مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أن "كتائب حزب الله" مدعومة من الحرس الثوري الإيراني وجناحه العسكري "فيلق القدس". واكد إن "الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ومخلصة في جهودنا الرامية إلى عرقلة هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".