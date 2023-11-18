أعلنت الأمم المتحدة أنها "لا تستطيع حاليا إرسال خبرائها إلى مستشفى "الشفاء" في غزة من أجل تقييم الوضع هناك"، لافتة الى اننا "نسعى إلى أن تكون لدينا عيوننا لتقييم الوضع، ولكن حتى الآن هذا مستحيل".
واوضحت اننا "لم نكن قادرين على إنشاء بعثة لتقييم الوضع في المستشفى بسبب القلق الأمني القائم. لكننا نتابع تطورات الوضع، بالطبع"، مؤكدة أنه "لا يجوز استخدام المستشفيات أبدا في العمليات القتالية".
يذكر أن الجيش الإسرائيلي بدأ باقتحام مستشفى "الشفاء" في غزة منذ فجر الأربعاء الماضي، متهما حركة "حماس" باستخدام المستشفى للأغراض العسكرية.
بدورها، نفت "حماس" صحة الاتهامات الإسرائيلية الموجهة إليها.
كانت هذه تفاصيل خبر الامم المتحدة: لا نستطيع حاليا إرسال خبرائنا إلى مستشفى "الشفاء" في غزة لتقييم الوضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.