"سرايا القدس": قصفنا العين الثالثة ومفتاحيم وتجمعات عسكرية إسرائيلية في جنوب غزة

ذكرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، "أنّنا قصفنا العين الثّالثة ومفتاحيم ظهر اليوم، برشقة صاروخيّة مركّزة"، مشيرةً إلى "أنّنا قصفنا أيضًا التّحشّدات العسكريّة في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة بصواريخ 107".
وكانت قد أفادت "سرايا القدس"، مساء اليوم، بـ"أنّنا استهدفنا 3 آليّات عسكريّة صهيونيّة بقذائف "التاندوم" في محاور التّقدّم غرب غزة، محور الصبرة و تل الهوا"، لافتةً إلى أنّ "مقاتلينا يخوضون اشتباكات ضارية مع القوّات الإسرائيليّة في محاور التّقدّم شمال قطاع غزة، ومحوري غرب وجنوب مدينة غزة".
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