"سرايا القدس": قصفنا العين الثالثة ومفتاحيم وتجمعات عسكرية إسرائيلية في جنوب غزة

ذكرت "​سرايا القدس​"، ​الجناح​ العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، "أنّنا قصفنا العين الثّالثة ومفتاحيم ظهر اليوم، برشقة صاروخيّة مركّزة"، مشيرةً إلى "أنّنا قصفنا أيضًا التّحشّدات العسكريّة في حي الزيتون جنوبي مدينة ​غزة​ ب​صواريخ​ 107".

وكانت قد أفادت "​سرايا القدس​"، مساء اليوم، بـ"أنّنا استهدفنا 3 آليّات عسكريّة صهيونيّة بقذائف "التاندوم" في محاور التّقدّم غرب ​غزة​، محور الصبرة و تل الهوا"، لافتةً إلى أنّ "مقاتلينا يخوضون اشتباكات ضارية مع القوّات الإسرائيليّة في محاور التّقدّم شمال قطاع غزة، ومحوري غرب وجنوب مدينة غزة".