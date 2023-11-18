سقوط عدد من القتلى والجرحى نتيجة غارات إسرائيلية على غزة وجباليا وبيت لاهيا

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل ثلاث مواطنات شقيقات وإصابة آخرين من عائلة المطوق، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في حي القصاصيب في جباليا شمالي قطاع غزة"، مشيرةً إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة أطلقت قنابل مضيئة فوق مخيم جباليا".
وذكرت أنّ "الطيران الإسرائيلي قصف مدرسة الفلاح التّابعة لـوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- الأونروا"، في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، الّتي تأوي نازحين، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى".
ولفتت "وفا" إلى أنّ "مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة أعلن وصول جثامين 120 قتيلًا من محافظتَي غزة وشمال غزة، منذ ساعات صباح اليوم"، مبيّنةً أنّ "في سياق متّصل، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات مكثّفة على حي الصبرة في مدينة غزة، ومحيط أبراج الشيخ زايد السكنية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدّى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى".
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