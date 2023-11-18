سقوط عدد من القتلى والجرحى نتيجة غارات إسرائيلية على غزة وجباليا وبيت لاهيا

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل ثلاث مواطنات شقيقات وإصابة آخرين من عائلة المطوق، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في حي القصاصيب في جباليا شمالي قطاع ​غزة​"، مشيرةً إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة أطلقت قنابل مضيئة فوق مخيم جباليا".

وذكرت أنّ "​الطيران الإسرائيلي​ قصف مدرسة الفلاح التّابعة لـوكالة ​الأمم المتحدة​ لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- ​الأونروا​"، في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، الّتي تأوي نازحين، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى".

ولفتت "وفا" إلى أنّ "مستشفى الإندونيسي في بلدة ​بيت لاهيا​ شمالي ​قطاع غزة​ أعلن وصول جثامين 120 قتيلًا من محافظتَي غزة وشمال غزة، منذ ساعات صباح اليوم"، مبيّنةً أنّ "في سياق متّصل، شنّ ​الجيش الإسرائيلي​ غارات مكثّفة على حي الصبرة في مدينة غزة، ومحيط أبراج الشيخ زايد السكنية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدّى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى".