عودة خدمات الإتصالات والإنترنت جزئيًا في بعض مناطق غزة بعد دخول كمية من الوقود

أعلن وزير الإتصالات الفلسطينيّة اسحق سدر، عودة خدمات الإتصالات و​الإنترنت​ بشكل جزئي في بعض مناطق ​قطاع غزة​.

وأوضح في بيان، أنّ ذلك "جاء استجابةً للمناشدات الدّوليّة والتّحذيرات الّتي أطلقتها الوزارة، بعد السّماح بإدخال كميّة محدودة من ​الوقود​ عن طريق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، الّتي ستمكّن مشغّلي الخدمات من إعادة التّشغيل".

وحذّر سدر من "احتماليّة انقطاع الخدمات مجدّدًا، في حال عدم ضمان استمراريّة وصول الوقود اللّازم لتشغيل المكوّنات الرّئيسيّة للشّبكة".

وكانت قد أعلنت مجموعة الإتصالات الفلسطينيّة أمس، توقّف خدمات الاتصال والإنترنت بشكل كامل في قطاع غزة.