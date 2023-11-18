أعرب وزير الشّباب والرّياضة في حكومة تصريف الأعمال ​جورج كلاس​، عن استنكاره بشدّة "الإساءة اللّفظيّة الّتي حاولت التّعرض للبطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​". ودعا، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "الارتقاء بالمحبّة الوطنيّة والتّحلّي بالقيم الرّوحيّة والسلوكات الّتي تشكّل صورة ​لبنان​ الحقيقيّة"، مؤكّدًا أنّ "حرص البطريرك على أمن وكرامة كلّ اللّبنانيّين عامّةً وأهل ​الجنوب​ خاصّةً، هو خطّ ​بكركي​ الجامع و المقدّر".

كانت هذه تفاصيل خبر كلاس: حرص الراعي على أمن وكرامة كل اللبنانيين وأهل الجنوب هو خط بكركي الجامع والمقدّر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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