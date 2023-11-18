الخازن اتصل ببري مثنيًا على موقف "المستنكِر لحملات الافتراء على مقام البطريركية المارونية"

اتّصل الوزير السّابق وديع الخازن، برئيس مجلس النّواب نبيه بري، شاكرًا "مُبادراته الوطنيّة، وحرصه الدّائم على صون الوحدة بين اللّبنانيّين، وتشديده الدّائم على محوريّة الحوار في وأد كلّ خلاف واختلاف".
وأثنى الخازن على "موقف برّي المُشرّف والمسؤول والمُستنكر لما شهدته السّاحة اللّبنانيّة مؤخّرًا، من حملات افتراء على مقام البطريركية المارونية"، مُجدّدًا الدّعوة إلى "وقف كلّ هذه المُهاترات، والتّطلّع إلى ما من شأنه إنقاذ الوطن، وترسيخ السلم الأهلي فيه وثقافة العيش الواحد والكريم".
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