الاحتلال في غزة يفاقم خسائره .. أبو عبيدة : دمرنا 62 آلية عسكرية ونلاحق العدو من شارع إلى شارع

الشارقة - اميمة ياسر - قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، إن قواتهم تقوم بعمليات تصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في غزة، من عدة محاور بعد 42 يومًا من العدوان على غزة.

وفي كلمة مسجلة حصلت عليها قناة الجزيرة للناطق باسم كتائب القسام: "مجاهدونا تمكنوا خلال الأيام الأربعة الأخيرة من إعطاب 62 آلية، وقتل 9 جنود إسرائيليين وتدمير عربتين عسكريتين ودمرنا شقة تحصن فيها جنود العدو وقتلنا من كانوا فيها".

وتابع أبو عبيدة: الاحتلال يواصل انتهاكاته ويمارس جرائمه على الأطفال الخدج والمدنيين، لكننا نجبر قوات الاحتلال على التراجع في عديد المحاور، ومجاهدونا في الميدان يلاحقون قوات العدو وآلياته من شارع إلى شارع، و أعددنا أنفسنا لدفاع طويل وكل وقت يقضيه الاحتلال في غزة يفاقم خسائره".