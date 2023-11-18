لبحث آخر التطورات في قطاع غزة .. رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي تصل إلى القاهرة

الشارقة - اميمة ياسر - وصلت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة، قادمة على رأس وفد بطائرة خاصة في زيارة لمصر، في إطار جولة تقودها إلى الأردن لبحث آخر التطورات في قطاع غزة.

وصرحت مصادر مطلعة شاركت في استقبال دير لاين بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة، أنها ستلتقي خلال زيارتها لمصر الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث آخر التطورات في قطاع غزة.

كما تبحث ما يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي لمساعدة مصر خلال الفترة القادمة.

وقالت المصادر إن دير لاين، ستتوجه برفقة الوفد المرافق لها، إلى مطار العريش لمتابعة المساعدات الإنسانية والإغاثية والتي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم أهالي قطاع غزة وإجراءات إيصالها عبر منفذ رفح البري.

ومنذ 42 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصاء رسمي فلسطيني.