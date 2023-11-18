أمير قطر وملك البحرين الاكثر بحثًا بجوجل والسبب مشروع الجسر المقترح منذ2009

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت دولة قطر مؤشرات جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية اليوم، بالتزامن مع إجراء الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، اتصالاً هاتفيًا اليوم مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حيث تواصلا بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل التعاون بينهم.

ووفق لوكالة أنباء البحرين فقد تطرق الجانبان خلال الاتصال إلى العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتقويتها في مختلف المجالات، والعزم على المضي قدماً في تطوير أوجه التعاون الثنائي القائم بما يلبي طموحات البلدين وشعبهما.

وفي سياق متصل كان الملك حمد بن عيسى قد استقبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، واستعراضوا العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها في كل المجالات.

وأعلنت البحرين أن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بحث في لقائه مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن مشروع جسر "البحرين -قطر"، وتوجيه الجهات المعنية بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء بتنفيذ المشروع، الذي كان يعتبر أحد طموحات البلدان التي كان يخططان لتنفيذه منذ عام 2009، ويبلغ طوله نحو 40 كيلومتراً، ويربط جزيرة البحرين بشبه الجزيرة القطرية.

كما جرى استعراض ما وصلت إليه مستويات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها على كل الأصعدة، ولفت ولي العهد البحريني إلى أهمية مواصلة تعزيز العلاقات نحو مستويات أكبر تسهم في تحقيق التطلعات المشتركة، وتنعكس على نماء وازدهار البلدين والشعبين.

كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكدا ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع وفقاً للقانون الإنساني الدولي.