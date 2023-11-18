جمهورية غويانا التعاونية تريتد بعد لقاء رئيسها بوزير الطاقة السعودي.. التفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - جمهورية غويانا التعاونية.. نصدر غويانا مؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع لقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر 2023م، مع رئيس جمهورية غويانا التعاونية الدكتور محمد عرفان علي، وذلك على هامش أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية فقد استعراض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة.

لقاء وزير الطاقة السعودي برئيسة وزراء جمهورية باربادوس ميا أمور موتلي

وفي سياق متصل التقى أيضًا الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم برئيسة وزراء جمهورية باربادوس ميا أمور موتلي، وذلك على هامش أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم، واستعراضا العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة.

نبذة عن جمهورية غويانا التعاونية

يذكر أن جمهورية غويانا التعاونية والتي تتصدر الترند اليوم، تقع في البر الرئيسي الشمالي لأمريكا الجنوبية، يحدها البرازيل وفنزويلا وسورينام والمحيط الأطلسي، وهي واحدة من تسع دول تشكل غابات الأمازون المطيرة، وتبلغ مساحتها 214969 كيلومترا مربعا، ويكون الدكتور محمد عرفان رئيس جمهورية غويانا التعاونية.

ونظرا لأنها الدولة الوحيدة الناطقة باللغة الإنجليزية في أمريكا الجنوبية، فإن غويانا جزء ثقافي من منطقة البحر الكاريبي الناطقة بالإنجليزية، كما أنها تشترك في الحدود البحرية مع ترينيداد وتوباغو وبربادوس، وهي بوابة لأمريكا الشمالية.

وعدد سكان غويانا أقل من مليون نسمة، وينحدر السكان من الأمريكيتين وأوروبا والبرتغال، وإفريقيا، والهند، والصين، ويتحدون معا لخلق تجربة ثقافية فريدة من نوعها، تميزها اللهجات والآكلات المختلفة، والفنون والأزياء والموسيقى، وأشكال التعبير الأخرى.

ووفقا لبيان صادر عن شركة إكسون موبيل في عام 2020، تمتلك غويانا احتياطيا نفطيا كبيرا عالي الجودة، يقدر بنحو 33 مليار برميل غير مكتشفة، وذلك مع إمكانية إنتاج 750.000 برميل يوميا بحلول عام 2025.

ويطلق على جمهورية غويانا التعاونية اسم "أرض المياه الوفيرة"؛ حيث تضم مائتين وستة وسبعين شلالا وأربعة أنهار رئيسية، مما يجعل الطاقة الكهرومائية بها مصدرا موثوقا للكهرباء، كما أن ضوء الشمس على مدار العام تخلق أيضا مصدرا ثابتا للطاقة الشمسية، إلى جانب ذلك تسمح السهول الساحلية في غويانا بتشغيل توربينات قوية لتصبح مصدرا مستداما للطاقة.

وتشتهر غويانا بإنتاج الذهب والماس والأحجار شبه الكريمة، حيث يقوم قطاع التعدين بتصدير هذه المواد وغيرها من البوكسيت عالي الجودة والنحاس والحديد والنيكل والألومنيوم.