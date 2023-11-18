وزير العدل الفلسطيني: جيش الاحتلال يرتكب حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إننا قدمنا العديد من البلاغات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ لفتح تحقيق حول الانتهاكات الإسرائيلية.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء الجمعة، أن جيش الاحتلال يرتكب حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن قصف المستشفيات والمرافق المدنية انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن قوات الجيش الاحتلال قد طلبت إخلاء مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية، فورا، واعتقلت مسعفين بعد محاصرة للمستشفى استمرت عدة ساعات.

وأجبرت قوات الجيش الإسرائيلي عددا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين أيديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى واعتقلت عددا منهم، حيث بث تلفزيون فلسطين مقطع فيديو قصيرا للغاية يظهر استسلام مسعفين في مدخل المستشفى.