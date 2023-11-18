قتله أمام ابنه.. تاجر سيارات ينهي حياة جاره في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقى فلاح مصرعه على يد جاره في قرية الوحدة العربية مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، وذلك عقب خلاف بينهما بسبب اعتداء المتهم على نجل المجني عليه.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول"م.إ"، 42 عامًا، مصاب بنزيف حاد في المخ، وتوفي عقب وصوله متأثرًا بإصابته.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة المقدم محمد الهلالي، رئيس المباحث، لفحص البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وجاره "ع.أ.ع"، 45 عامًا تاجر سيارات ويقيمون بقرية الوحدة العربية، وذلك بسبب لهو الأطفال واعتداء المتهم على نجل المجني عليه، وحينما حاول استخلاص نجله من يد القاتل، اعتدى عليه بالضرب ودفعه إلى جدار المنزل، ما تسبب في إصابته ووفاته.

تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر تسببه في وفاة المجني عليه. وحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على جهات التحقيق المختصة.