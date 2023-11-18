جثة وسط الشارع وظروف غامضة.. مقتل شاب شمالي قنا



محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

قتل شاب، اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته بطعنات بأداة حادة "سكين"، في ظروف غامضة، في شارع 4 قرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع شاب طعنًا بآلة حادة "سكين"، في بركة مركز نجع حمادي.

انتقلت الأجهزة المعنية لفحص البلاغ، وتبين مصرع "ح.ف.م"، من قرية "هو"، طعنًا بـ"سكين" في ظروف غامضة، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى بهجورة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.