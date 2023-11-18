شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية: "المتحدة" حريصة على تحقيق معايير الإعلام المحايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام، بأن قرار الشركة المتحدة بتخصيص 100 دقيقية إعلانية مجانا، على أن تكون متساوية في توقيتات الذروة هو تنفيذ لما طالبت به الهيئة الوطنية للانتخابات في الوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين، مشيرا إلى أنها تؤكد استخدام "المتحدة للإعلام" كافة أدواتها الاعلامية وتسعى لتقديم رسالة إعلامية هادفة تثبت فيها أنها تحقق معايير الإعلام المحايد الذى يحترم المشاهد.

وأوضح في تصريح لـ"الخليج 365" أن الشركة المتحدة حريصة على أن تكون ملك لكل المصريين وتهدف تحقيق الأمانة الإعلامية في عرض برامج المرشحين لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، متمنيا أن تقوم المؤسسات الاعلامية المصرية المختلفة بنفس المبادرة، منوها أن هذا القرار يأتي استكمالا لما تقوم به "المتحدة" منذ انشائها من كسب ثقة المواطن المصري بل أنها أصبحت محل ثقة العديد من المواطنين حول العالم لتناولها الموضوعي لجميع الأحداث و مراعاة الحيادية.

وكانت قد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه في إطار الالتزام بمحددات وضوابط الانتخابات الرئاسية، ودعمًا وتشجيعًا للعملية الانتخابية، قررت الشركة منح كل مرشح رئاسي "100 دقيقه إعلانية" بالتساوي بكافة وسائلها، وذلك إعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة، على أن تكون هذه الإعلانات مجانا بالكامل من الشركة، وأن يكون محتواها وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.