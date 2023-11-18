شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب التجمع" ينظم مسرحية "أرض العزة" للتعريف بجهود الرئيس السيسى لدعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم شباب حزب التجمع، ضمن فعالياته لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية "معاك يا ريس"، فعالية جماهيرية وتوعوية في إطار التعريف بتاريخ القضية الفلسطينية ومناصرة مصر وشعبها لأبناء الشعب الفلسطيني في كفاحه مدار 75 عاما، وذلك من خلال تقديم مسرحية بعنوان "أرض العزة"، وذلك بمسرح خالد محي الدين بالبدرشين الخميس المقبل.

وقال النائب علاء عصام، أمين شباب حزب التجمع، في تصريح لـ"اليوم"الخليج 365" إن المسرحية ستتناول تاريخ صمود الشعب الفلسطيني وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص فيه على تصدر مصر الدفاع عن توابت القضية وحماية حق المدنيين، موضحا أنه سيكون له دور في بالمسرحية من خلال الاستعراض والتعريف بما قدمه الرئيس وما قامت به الدولة من مجهودات على المستوى الرسمي والشعبي.

وأشار إلى أنه سيتناول خلال تقديمه ما قام به الرئيس السيسي على المستوى الدبلوماسي والإنساني، وكيف دعمت مصر أبناء قطاع غزة وحرصت على كافة أشكال الدعم والعون لها، بجانب فتح معبر رفح لاستقبال المساعدات الإنسانية، وتلقي الجرحى وحديثي الولادة لعلاجهم بمستشفيات العريش والتحفيف م معاناتهم، إضافة إلى التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان قد أطلق شباب حزب التجمع، حملة "معاك ياريس"، لتنظيم فعالياته دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال شهر نوفمبر الجارى بعدد من الأنشطة والندوات والفعاليات الجماهيرية، إضافة إلى نشر عدد من اللافتات توضح أسباب دعمها للقيادة السياسية.