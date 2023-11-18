أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت مقرّ حركة "فتح" في مخيم بلاطة شرقي نابلس بصاروخ، ما أدّى إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح خطيرة، وإلحاق أضرار كبيرة في المكان".
من جهتها، أشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أنّ طواقمها تعاملت مع 4 إصابات خطرة جدًّا، جرّاء قصف مبنى في مخيم بلاطة، وجاري عمل إنعاش قلب ورئتين لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 4 فلسطينيين بجروح خطرة جراء قصف إسرائيلي لمقر "فتح" بمخيم بلاطة في نابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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