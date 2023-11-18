إصابة 4 فلسطينيين بجروح خطرة جراء قصف إسرائيلي لمقر "فتح" بمخيم بلاطة في نابلس

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت مقرّ حركة "فتح" في مخيم بلاطة شرقي ​نابلس​ بصاروخ، ما أدّى إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح خطيرة، وإلحاق أضرار كبيرة في المكان".

من جهتها، أشارت جمعية ​الهلال الأحمر الفلسطيني​، إلى أنّ طواقمها تعاملت مع 4 إصابات خطرة جدًّا، جرّاء قصف مبنى في مخيم بلاطة، وجاري عمل إنعاش قلب ورئتين لهم.