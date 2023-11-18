الخارجية الأميركية وافقت على صفقة بـ2,35 مليار دولار لبيع اليابان 400 صاروخ "توماهوك"

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​، أنّها وافقت على صفقة بقيمة 2,35 مليار دولار، تشمل تزويد ​اليابان​ بـ400 صاروخ "توماهوك" بمدى يبلغ 1600 كلم، وذلك في إطار سعي ​طوكيو​ لتعزيز دفاعاتها، على الرّغم من إطلاق حوار مع ​الصين​.

وأوضحت في بيان، أنّ الصّفقة ترمي إلى "تعزيز أمن حليف كبير يشكّل قوّة استقرار سياسي وتقدّم اقتصادي في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ"، مشيرةً إلى أنّ الصّفقة "ستعزّز قدرات اليابان للتّصدّي لتهديدات حاليّة ومستقبليّة، من خلال توفير صاروخ أرض- أرض تقليدي طويل المدى قادر على تحييد تهديدات متزايدة".