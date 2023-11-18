قتيلان جراء زلزال بقوة 6,7 درجات ضرب جنوب الفيليبين

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، أنّ زلزالًا بقوّة 6,7 درجات ضرب ولاية سارانغاني في جنوب الفيليبين، ولم يصدر أيّ تنبيه بخطر حدوث تسونامي.
من جهتها، أفادت الشّرطة الفيليبينيّة، بمقتل رجل وزوجته، جرّاء انهيار جدار إسمنتي بجوار شركة أخشاب قرب مدينة جنرال سانتوس، حيث كانا يعملان.
وغالبًا ما تشهد الفيليبين زلازل تحصد ضحايا، إذ تقع على "حزام النّار" الّذي يشهد نشاطًا زلزاليًّا وبركانيًّا كثيفًا، ويمتدّ من اليابان إلى حوض المحيط الهادئ مرورًا بجنوب شرق آسيا. ومعظم هذه الهزّات أضعف من أن يشعر بها البشر، لكنّ الزلازل القويّة والمدمّرة تحدث بشكل عشوائي، مع عدم القدرة على توقّع موعد حدوثها ومكانه.
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