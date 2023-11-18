محكمة العدل الدولية أمرت أذربيجان بالسماح بعودة "آمنة وسريعة" للنازحين إلى ناغورني قره باغ

أمرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائيّة تابعة للأمم المتحدة، أذربيجان بالسّماح بعودة "آمنة" للسكان الّذين نزحوا عن منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها مع أرمينيا، بعد سيطرة قوّات باكو عليها إثر عمليّة خاطفة في أيلول الماضي.
وقضت المحكمة بأنّ على أذربيجان السّماح لأيّ شخص يرغب في العودة إلى ناغورني قره باغ، القيام بذلك بشكل "آمن وسريع ومن دون عراقيل". كذلك قضت بأنّ على أذربيجان أن تسمح لكلّ الرّاغبين في مغادرة ناغورني قره باغ بالقيام بذلك، وضمان أنّ من يختارون البقاء فيها سيكونون محميّين من "استخدام القوّة أو التّرهيب".
وكان قد فرّ معظم السكان البالغ عددهم 120 ألفًا إلى أرمينيا في غضون أيّام، عبر طريق ممر لاتشين، وفي ظلّ فوضى عند الحدود بين البلدين الخصمين.
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