رئيس المالديف: لن يكون هناك عسكريون أجانب ببلدنا وسأرسم خطًا أحمر بما يتعلق بأمننا

تعهّد رئيس جزر ​المالديف​ محمد مويزو، بعد أدائه اليمين الدّستوريّة، أنّه "لن يكون هناك أيّ عسكريّين أجانب في المالديف"، مشدّدًا على أنّه "عندما يتعلّق الأمر بأمننا، سأرسم خطًّا أحمر، وستحترم ​جزر المالديف​ الخطوط الحمر للدّول الأخرى أيضًا".

وقد فاز مويزو المؤيّد للتّقارب مع ​الصين​، ب​الانتخابات​ الرّئاسيّة في المالديف في ​أيلول​ الماضي، بعد تعهّد بإعادة التّوازن إلى العلاقات مع ​الهند​. وكان قد أكّد لوكالة "فرانس برس"، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنّه لا يعتزم استبدال القوّات الهنديّة بأخرى صينيّة.

وتتمتّع جزر المالديف بموقع استراتيجي وسط ​المحيط الهندي​، وتقع على أحد أكثر ممرّات الشّحن بين الشّرق و​الغرب​ ازدحامًا.