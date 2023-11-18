تعهّد رئيس جزر المالديف محمد مويزو، بعد أدائه اليمين الدّستوريّة، أنّه "لن يكون هناك أيّ عسكريّين أجانب في المالديف"، مشدّدًا على أنّه "عندما يتعلّق الأمر بأمننا، سأرسم خطًّا أحمر، وستحترم جزر المالديف الخطوط الحمر للدّول الأخرى أيضًا".
وقد فاز مويزو المؤيّد للتّقارب مع الصين، بالانتخابات الرّئاسيّة في المالديف في أيلول الماضي، بعد تعهّد بإعادة التّوازن إلى العلاقات مع الهند. وكان قد أكّد لوكالة "فرانس برس"، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنّه لا يعتزم استبدال القوّات الهنديّة بأخرى صينيّة.
وتتمتّع جزر المالديف بموقع استراتيجي وسط المحيط الهندي، وتقع على أحد أكثر ممرّات الشّحن بين الشّرق والغرب ازدحامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المالديف: لن يكون هناك عسكريون أجانب ببلدنا وسأرسم خطًا أحمر بما يتعلق بأمننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.