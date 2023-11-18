البابا فرنسيس سيلتقي الأربعاء مع ذوي أسرى إسرائيليين وأقارب فلسطينيين يعيشون في غزة

أعلن المتحدّث باسم ​البابا فرنسيس​، ماتيو بروني، أنّ بابا ​الفاتيكان​ سيلتقي يوم الأربعاء المقبل، على نحو منفصل، ذوي أسرى إسرائيليّين محتجزين في ​غزة​، وأقارب فلسطينيّين يعيشون في القطاع.

وأشار إلى أنّ "البابا فرنسيس يأمل بالتّعبير عن "تقاربه الرّوحي مع معاناة الكل"، بمناسبة هذين اللّقاءين اللّذين سيُعقدان على هامش اللّقاءات العامّة الأربعاء، مشدّدًا على "الطّابع الإنساني الصّرف لهذين اللّقاءين". وذكّر بأنّ البابا شدّد الأحد الماضي، على أنّ "كلّ إنسان، سواء كان مسيحيًّا أو يهوديًّا أو مسلمًا ولأيّ شعب أو ديانة انتمى، هو مقدّس وثمين بنظر الله وله الحقّ في العيش بسلام".