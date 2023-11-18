أشتية: “تحرير المحتجزين ووقف القصف ضرورة.. نريد العيش فى سلام”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الفلسطينيين يريدون برنامجًا وخطة زمنية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مردفًا: “نأمل وضع حلول لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعيش في سلام، لدينا الحق في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية”

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه لا بد من توفير الملاجئ الآمنة للنازحين في غزة، ويجب تحرير المحتجزين في غزة بعد وقف القصف الإسرائيلي.

وأردف: “يجب إدخال الوقود إلى مستشفيات غزة لتعاود عملها مرة أخرى”، مؤكدًا أن ما يجري في قطاع غزة هو نتاج السياسات الإسرائيلية، ولفت إلى أن 65% من السكان في قطاع غزة أصبحوا لاجئين، مطالبًا بالسماح للنازحين إلى جنوب غزة بالعودة لمنازلهم.

وأضاف: “يجب إبقاء الفلسطينيين على أرضهم، الفلسطينيون لم يريدوا شيئًا سوى السلام، ويجب توقف إسرائيل عن عمليات القتل في غزة فورًا”.