الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أفادت منظمة الصحة العالمية أنها لم تتلق بيانات الوفيات والإصابات في غزة منذ أربعة أيام بسبب الأعمال العدائية التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلية في قطاع غزة، ومحدودية اتصالات المنظمة مع وزارة الصحة الفلسطينية والعاملين الصحيين.

وأعرب ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدكتور ريتشارد بيبركورن عن القلق إزاء خطر انتشار الأمراض مع حلول موسم الشتاء والأمطار ، لاسيما في ظل اكتظاظ الملاجئ ونقص المياه النظيفة والغذاء علاوة على انخفاض أداء المرافق الصحية في غزة حيث أن 65% منها لاتعمل حاليًا.

وأشار إلى أن نقص الوقود والعمليات البرية المكثفة بالقرب من المستشفيات أدت إلى توقف حركة فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف في العديد من الخليج 365.

وقد سجلت المنظمة منذ منتصف أكتوبر الماضي 152 هجوما على المرافق الصحية نتج عنها مقتل 534 شخصًا وإصابة 686 شخصا آخر، من بينهم 16 قتيلا و 38 جريحا من العاملين الصحيين أثناء الخدمة ، وتضررت 42 منشأة طبية و 38 سيارة إسعاف.