شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف استراتيجية للمرشح الرئاسى حازم عمر يكشف عنها برنامجه الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المرشح الرئاسي حازم عمر، في مقدمة برنامجه الانتخابي، أن ترشحه بالانتخابات الرئاسية، يأتي بناء على تكليف حزب الشعب الجمهوري الذي يشرف برئاسته، فالترشح لهذا المنصب الرفيع يلقـي بمسئولية كبيرة، ومهام جسيمة، وأعباء ضخمة عليه وعلى كل كوادر الحزب تجاه الوطن والشعب، مضيفا:" نحن ننتمي لحزب سياسي رصين لـه رؤية واضحة، ورسالة سامية، وبرامج سياسية واقتصادية واجتماعية، وأهداف وطنية طموحة منبثقة عن توجه الحزب الذى يسعي بكل كوادره للوصول إليها، ولدينا الإرادة والقدرة على تحقيقها، مهما نتكبد من مشاق، ونواجه من صعاب وتحديات."

وأكد البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسى حازم عمر على أن قرار الترشح في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، يضح فيه المرشح الرئاسي، الأهـداف الاستراتيجية الخمسة للمرحلة القادمة، وتتمثل في:

-تخفيف حدة الاستقطاب السياسي الحالي والارتقاء بمجال العمل السياسـي وفتح المجال العـام، وترسيخ دعائم الديمقراطية وآليات

التداول السلمي للسلطة.

-المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجهها الدولـة المصرية، ورفع الكفاءة الاقتصادية والماليـة للدولة وإعادة هيكلة أعباء المواطنين الاقتصادية بمنظـور شـامل للعـدالـة

الاجتماعية.

-الارتقاء بحقوق الإنسان وتحقيـق الـتـوازن الـعادل بيـن متطلبات الأمن القومي المصري مع الحقوق والحريات العامة والخاصة.

-الحفاظ على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والخدمية ورفع كفاءتها وتعظيم قدراتها.

-معالجة بعـض الانعكاسات الكامنـة مـن مرحلة التقلبات السياسية خلال العـقد الماـي عـلـى الـعـلاقات الدولية وتعظيم مـكانة مصر الإقليمية والدولية.

وتستهدف حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، خوض هـذه الانتخابات ببرنامـج واقعي حقيقـي يعكس رؤيـة حـزب الشعب الجمهـوري "رؤيـة الحـزب لمصـر 2023"، باعتباره حـزبـا وطنيا يعـمـل مـن أجل الدولة المصرية ورفعة مكانتها، وعـودة ريادتها ومجدها وسيظل دائما داعما ومـؤيدا ونـاصرا لها.

ويستهدف البرنامج الانتخابي فـي المقام الأول الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وحمايتهما مـن الظروف الاقتصادية المحيطة، انطـلاقا مـن أن هاتين الطبقتين تعدان الركيزة الأساسية في دعم هذا البرنامج ومحور تنفيذه، وقد تم إعداد هـذا البرنامج فى ضوء دراسة عدد من التجارب العالمية في بعض الدول الناجحة، ولكن فى حدود مـا يناسب مجتمعنا المصري.