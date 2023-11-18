الصحة: المستشفيات المصرية تستقبل نحو 50 مصاباً يوميا من غزة

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن جميع مؤسسات وجهات الدولة المصرية تتفاعل بشكل كبير مع تداعيات الموقف الفلسطيني الراهن في ظل توجيهات الرئيس السيسي بتقديم كل أشكال الدعم الإنساني والصحي للأشقاء.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الجمعة، إلى استمرار اصطفاف سيارات هيئة الإسعاف المصرية المجهزة بالحضانات المتنقلة والطواقم الطبية على الجانب المصري من معبر رفح في انتظار وصول الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء، منوها بأن الوقت يلعب عاملا هاما على مستوى حياة هؤلاء الأطفال.

ولفت إلى استقبال المستشفيات المصرية ما يتراوح بين 40 إلى 50 إصابة يوميا من الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح خلال الأيام التي يتمكن فيها الأشقاء من عبور الجانب الفلسطيني، مؤكدا استعداد وجاهزية الدولة لاستقبال جميع الحالات تحت أي ظروف صحية وذلك في إطار خطة الوزارة للتعامل مع سيناريوهات الوضع الصحي على الأصعدة كافة.

وبشأن الوضع الصحي لحالة الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل، الذي جرى استقباله مساء الخميس تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بعلاجه داخل المستشفيات المصرية بعد تعرضه لإصابة بالغة بقدمه ويداه جراء العدوان الإسرائيلي، أوضح أن الحالة تتطلب إجراء 3 جراحات في ظل تفاقم الإصابة.

وأكد أن الكوادر الطبية تبذل قصارى جهودها من أجل منع الوصول إلى بتر قدم الطفل وتحقيق أمنيته بالعودة إلى السير على قدميه مرة أخرى، مضيفا أن والدته تقدر حجم الجهود المصرية للتعامل مع التداعيات الصحية للموقف الفلسطيني وتثمن استجابة الرئيس لعلاج نجلها.