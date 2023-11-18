اليوم.. إعادة محاكمة متهم في قضية "كتائب حلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان".

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية بدر وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.