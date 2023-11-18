الجنايات تواصل محاكمة 5 متهمين بقضية "خلية ولاية الإسماعيلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية ولاية الإسماعيلية" الإرهابية،

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العـلا، وغريب محمد متولي، ومحمود زيدان، ومحمد نـبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، وأحمد مصطفي.

ووجه للمتهمين العديد من التهم الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، ووجه أيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.