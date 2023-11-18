شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى عبد السند يمامة تعلن خريطة مؤتمراتها على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حملة الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، عن خريطة المؤتمرات الجماهيرية المقرر عقدها خلال الأيام القادمة، وحتى موعد الصمت الانتخابي، لاستعراض برنامجه لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، في ظل منافسة قوية مع بقية المرشحين، حيث يعقد اليوم الجمعة مؤتمر جماهيري بمحافظة بورسعيد، والذى من المقرر أن تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد وبإشراف رئيس اللجنة صفوت عبدالحميد والقيادي الوفدي المهندس حمدي قوطة.

وأكدت حملة الدكتور عبد السند يمامة، أن مؤتمر بورسعيد واحد من المؤتمرات الرئيسية التي تنظمها حملة رئيس الوفد ويضم كل مدن القناة والشرقية ودمياط وبحضور نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان بهذه المحافظات ومساعدو وقيادات الحزب، لدعم ومساندة مرشحها.

ومن المقرر أن تعقد الحملة عدة مؤتمرات جماهيرية أخرى، وسوف يعقد مؤتمر حاشد في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بمحافظة أسيوط، لاستعراض برنامجه بمحاوره المختلفة على أهالي الصعيد، ثم ينطلق بعدها لحضور مؤتمر حاشد أيضًا في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري بمحافظة الغربية، يعقبه في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري مؤتمر جماهيري بمحافظة الإسكندرية، ليعود مجددا للقاهرة لعقد مؤتمر جديد بعد المؤتمر الدعائي الأول الذى نظمه داخل قر حزب الوفد الرئيسي، على أن يكون هذا المؤتمر الثاني في الثلاثين من نوفمبر الجاري، ليعقبه مؤتمر أخير في الرابع من شهر ديسمبر القادم بمحافظة الجيزة.