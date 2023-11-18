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الأب مبارك: معظم الأخطار التي تهدد كيانك من خارج ذاتك تبقى أضعف من التي في داخل الانسان

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"إسمع يا بني"، كتاب جديد يصدر للأب ​​​​​كميل مبارك​​​​​، يتضمن مجموعة من الحكم. وسيتم توقيع الكتاب، يوم الجمعة في 24 الحالي، في جامعة الحكمة- فرن الشباك، عند الساعة السادسة مساء.

ومن ضمن الحكم التي يتضمنها الكتاب:

إسمَعْ يا بُنيَّ

معظم الأخطار التي تهدّد كيانك من خارج ذاتِكَ تبقى أضعف من التي في داخل الانسان، كاطمع والحسد والغيرة والخوف والشعور بالفشل ، لذا رَوّضْ نفسَك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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