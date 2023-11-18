الأب مبارك: معظم الأخطار التي تهدد كيانك من خارج ذاتك تبقى أضعف من التي في داخل الانسان

"إسمع يا بني"، كتاب جديد يصدر للأب ​​​​​كميل مبارك​​​​​، يتضمن مجموعة من الحكم. وسيتم توقيع الكتاب، يوم الجمعة في 24 الحالي، في جامعة الحكمة- فرن الشباك، عند الساعة السادسة مساء.

ومن ضمن الحكم التي يتضمنها الكتاب:

إسمَعْ يا بُنيَّ

معظم الأخطار التي تهدّد كيانك من خارج ذاتِكَ تبقى أضعف من التي في داخل الانسان، كاطمع والحسد والغيرة والخوف والشعور بالفشل ، لذا رَوّضْ نفسَك.