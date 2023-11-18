الجيش الإسرائيلي زعم اعتراض صاروخ أرض-جو أطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة تابعة له عند الحدود

زعم الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أرض-جو أطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة تابعة له في المنطقة الشمالية، عند الحدود مع لبنان.

ويأتي ذلك بعد اعتداءات إسرائيلية بالقصف على عدّة مناطق لبنانية، في ظل استمرار هذه الاعتداءات منذ 8 تشرين الأول الماضي، حيث تسببت هذه الاعتداءات بخسائر في الأرواح وخسائر مادية وزراعية.