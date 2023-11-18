عدد من الضحايا في إطلاق نار بمستشفى في نيوهامشير الأميركية

أعلنت السلطات في ولاية نيوهامشير الأميركية مساء الجمعة وفاة مشتبه به في إطلاق نار في مستشفى عام أوقع "ضحايا عدة"، دون تحديد ما إذا كانوا قد قتلوا أو أصيبوا.
وجاء في بيان لأجهزة الأمن والطوارئ في الولاية الريفية الواقعة في شمال شرق البلاد، أنه "تم احتواء الوضع المتأزم في مستشفى نيو هامشير... لقد قضى المشتبه به".
وكانت الشرطة المحلية قد أعلنت قبيل ذلك "حصول إطلاق نار في مستشفى عام في كونكورد في ولاية نيوماشير"، مشيرة إلى سقوط "ضحايا عدة".
وتشهد الولايات المتحدة بشكل شبه يومي عمليات قتل وإطلاق نار.
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