"حزب الله": أسقطنا طائرة مسيرة قتالية إسرائيلية من نوع هيرميز 450 بصاروخ أرض جو

أعلن "حزب الله" أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، تعلن المقاومة ‌‏الاسلامية عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها عند الساعة 1:45 من فجر يوم السبت ‏الواقع في 18-11-2023 وقد شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة اصبع الجليل".

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