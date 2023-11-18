"اليونيفيل": المتهم بمقتل الجندي روني أطلق سراحه بكفالة مالية بسبب تدهور حالته الصحية

أكد المتحدث باسم قوات "اليونيفيل" في لبنان أندريا تيننتي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن المحكمة العسكرية اللبنانية أبلغت "اليونيفيل" أن الموقوف المتهم في الهجوم الذي أدى إلى مقتل الجندي شون روني، "قد تم إطلاق سراحه بكفالة بسبب تدهور حالته الصحية"، وأنه يتعين عليه المثول أمام المحكمة في الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 15 كانون الأول المقبل.

وأكد تيننتي أن اليونيفيل "تواصل المطالبة بالمحاسبة على مقتل الجندي روني، الذي، مثل جميع الهجمات على قوات حفظ السلام، يعد جريمة بموجب القانون الدولي واللبناني".

وأشار تيننتي إلى أن المتهمين الآخرين في الاعتداء "ما زالوا طلقاء"، مشيراً إلى "أننا نواصل حثّ السلطات اللبنانية على تقديمهم إلى العدالة وضمان محاسبة جميع الذين ساهموا في مقتل روني، على جريمتهم".

هذا، ووجزم مصدر بارز في المحكمة العسكرية لصحيفة "الشرق الأوسط" بأنه "لا خلفية سياسية للقرار، وأن الإفراج عن المتهم جاء لأسباب صحيّة كونه يعاني من مرض السرطان، ويحتاج إلى علاج دائم، لا تستطيع إدارة السجن تحمّل تكاليفه".

وأكد المصدر أن المحكمة "وافقت على إخلاء سبيل عيّاد لقاء كفالة مالية مرتفعة، وهي مليار و200 مليون ليرة لبنانية (13.300 دولار أميركي)، وهي كفالة ضامنة لمثوله جلسات المحاكمة»، لافتاً إلى أن «دوافع القرار إنسانية، وسبق للمحكمة أن أطلقت سراح عدد كبير من الموقوفين الذين يعانون من أمراض مستعصية، حتى لا تتحمّل تبعات تعريض حياتهم للخطر داخل السجن".