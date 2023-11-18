قصف إسرائيلي على خان يونس يتسبب في مقتل 26 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية، قصفت فجر اليوم السبت، عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس، ما أدى لمقتل نحو 26 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال.

ولفتت الوكالة إلى أن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية شنت أيضا غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية.

وكشفت الوكالة أن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين.