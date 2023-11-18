غزة.. استشهاد مدير مستشفى الوفاء للمسنين في قصف إسرائيلي

قتل مدير مستشفى الوفاء للمسنين الطبيب مدحت محيسن وأصيب أطباء آخرون، مساء الجمعة، في قصف نفذه الطيران الإسرائيلي.



وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "طيران الاحتلال قصف مستشفى ودار الوفاء لرعاية المسنين في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مدير المستشفى وإصابة عدد من الأطباء".



وتأسس مركز الوفاء لرعاية المسنين في العام 1980 ويعتبر المركز الرائد والوحيد لإيواء ورعاية المسنين في قطاع غزة.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصف الجيش الإسرائيلي معظم المستشفيات في قطاع غزة، وقطع عنها الكهرباء والوقود والأدوية ما أدى لخروج 26 مستشفى عن الخدمة من أصل 35 في القطاع.



الأناضول

