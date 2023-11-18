رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى الشفاء بغزة: الاحتلال أبلغنا بإخلاء المشفى وهناك حالة هلع وخوف

أكّد رئيس قسم جراحة العظام من داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة عدنان البرش، أنّ "الاحتلال أبلغنا بإخلاء المشفى من الموظفين والمرضى والجرحى".

ولفت إلى "حالة هلع وخوف شديدة"، مشددًا على "أنّنا لن نغادر المستشفى إلا مع المرضى".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر طبي لقناة "الجزيرة"، بأنّ "الجيش الاسرائيلي يمهل الأطباء والمرضى والنازحين لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال ساعة".

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي محاصرة المستشفى بعد اقتحامه تزامنًا مع استهداف لمستشفيات القطاع في ظل كارثة صحية، مع استمرار الحرب الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وأمس، اتهم رئيس قسم الحروق بمستشفى الشفاء غزة أحمد مفيد المخللاتي القوات الإسرائيلية بسرقة عدد من الجثث من داخل المجمع الطبي، الذي أكد مديره محمد أبو سلمية أن كل من فيه يتعرض لإبادة جماعية.

من جهته، قال رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الشفاء إن هناك أكثر من 200 جريح في قسم العظام معرضون للموت.