حصر المواجهات جنوبًا يفرض اعادة انتعاش سياحة لبنان

لم تهدأ المواجهات على الحدود الجنوبية، خصوصاً ان الهجوم الاسرائيلي لا زال قائماً في قطاع غزة. واذا كانت الاسابيع الماضية فرضت حذراً في باقي الأراضي اللبنانية الاّ أن مجريات الاحداث توحي بألاّ توسيع للمواجهات خارج إطار الحدود الجنوبية وعدم تمددها نحو باقي مناطق الجنوب، مما يفرض مغادرة الحذر اللبناني تدريجياً، فهل يحمل شهر الاعياد المقبل انتعاشاً لقطاع السياحة في لبنان؟.

عندما بدأت المواجهات بين الاسرائيليين والفلسطينيين، وجرّت معها الحرب بين "حزب الله" واسرائيل، اعتقد اللبنانيون المقيمون منهم والمغتربون والعرب والأجانب الذين خططوا لزيارة لبنان بأن المواجهة ستتمدّد، فغادروا او الغوا برامجهم في لبنان، مما ادى الى حصول ركود اقتصادي داخلي كبير جراء اصابة قطاع السياحة بضربة موجعة، خصوصاً ان اللبنانيين كانوا ينتظرون شهر الاعياد، بعد فصل صيف عامر واستقرار نقدي ثابت ومستمر رغم الازمات.

لكن اثبتت الاسابيع الماضية ان الحرب محصورة جغرافياً ضمن مساحات حدودية معروفة، ولن تتعدى أطرها القائمة منذ اكثر من شهر، وبالتالي يُمكن اعادة جدول الزيارات الى لبنان لتمضية عطلة الاعياد.

اذا كانت الحرب قائمة ومفتوحة في غزة، لكن المواجهة في جنوب لبنان لن تتمدد، وهي ستبقى ضمن حدودها الجغرافية.

لو كان توسيع الحرب وارداً عملياً لكان حصل في الاسابيع الماضية، لذلك لا يوجد موانع امام المغتربين لتمضية عطلهم في لبنان، ومجيء سوّاح عرب واجانب في ظل استقرار داخلي لبنان مفتوح ووفرة نسبية مقارنة مع دول عربية واجنبية.

من هنا يمكن الجزم ان الشهر المقبل سيشهد اعادة انتعاش القطاع السياحي، وسط استعدادات لبنانية لمواكبة شهر الاعياد.