أفاد مصدر طبي لقناة "الجزيرة"، بأنّ "الجيش الاسرائيلي يمهل الأطباء والمرضى والنازحين لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال ساعة". ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي استهداف المستشفيات في القطاع في ظل كارثة صحية، مع استمرار الحرب الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر "الجزيرة": الجيش الاسرائيلي يمهل الأطباء والمرضى والنازحين لإخلاء مجمع الشفاء في غزة خلال ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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